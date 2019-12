Sky - Fiorentina, deciso l'esonero di Montella: c'è un sogno per sostituirlo

Ennesima sconfitta per la Fiorentina di Montella ma stavolta quella rimediata contro la Roma potrebbe essere fatale per la panchina dell'allenatore campano.

SOGNO SPALLETTI - La Fiorentina ha deciso di cambiare dunque. Secondo quanto riferito da Sky Il sogno di Commisso si chiama Luciano Spaletti, che si trova assolutamente al primo posto della lista sostituti e un tentativo per l'ex allenatore nerazzurro verrà fatto.

LE ALTERNATIVE - Qualora ci dovessero essere poche possibilità, allora le alternative sono due. La prima risponde al nome di Beppe Iachini, che ha un passato da calciatore a Firenze. La città lo ama, il club ci aveva pensato prima della sfida contro l'Inter. Altra ipotesi da non scartare è quella di Luigi Di Biagio che potrebbe tornare in corsa dopo aver terminato la sua avventura alla guida dell'Italia U21. Da non escludere neanche Prandelli, già a Firenze dal 2005 al 2010.