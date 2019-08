Sky - Fiorentina-Ribery, affare in dirittura d'arrivo: contratto a cifre importanti

Ecco le ultime in casa Fiorentina, con l'acquisto di Frank Ribery ormai ad un passo come riportato dal portale gianlucadimarzio.com: "Franck Ribery alla Fiorentina, ormai siamo in dirittura. Il via libera è in arrivo: contratto biennale da 4 milioni a stagione più 500 mila euro di bonus, più o meno in linea con la richiesta del francese. La Fiorentina ha lavorato moltissimo tra ieri pomeriggio e la tarda mattinata, ma già dalla serata di ieri si era intuito che la strada stava andando completamente in discesa. Ribery ha scelto Firenze e la serie A per il prestigio di restare nel calcio che conta. Ma la Fiorentina ha intenzione di prendere un altro esterno offensivo: a Montella piacciono molto sia Suso che Berardi e verranno fatti nuovi tentativi nell’ultima settimana di mercato. Intriga anche Politano che, pero, oggi l’Inter non cede. In qualche modo si sbloccherà l’operazione per Biraghi all’Inter, ai viola piacciono sempre Laxalt e Murru. Capitolo difensore centrale: priva di fondamento la voce di un interesse per Mammana, sì a Tonelli del Napoli ma solo in prestito con diritto e senza obbligo.