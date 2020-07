Sky - Genoa, il probabile 11 contro il Napoli: torna Schone, dubbio in avanti per Nicola

Con il Lecce arrivato a 28 punti, il Genoa dovrà giocare col Napoli da terza ultima in classifica. Tra i convocati del Grifone torna Criscito, ma non sarà disponibile per la gara. Come riferisce la redazione di Sky Sport a centrocampo ci sarà Schone, mentre l'unico dubbio di Nicola è quello relativo al reparto offensivo con Pandev e Pinamonti a giocarsi una maglia da titolare.