Sky - Inter-Dzeko, c'è l'intesa: in settimana si chiude, le richieste della Roma

L'Inter di Conte comincia a prendere forma. La squadra nerazzurra, infatti, avrebbe ormai messo le mani su Edin Dzeko per il prossimo anno, come riportato da gianlucadimarzio.com: "Prende forma l'Inter di Conte, che si prepara ad una grande stagione partendo da un grande mercato. Soprattuto per quanto riguarda l'attacco, dove si sta lavorando molto sul nome di Dzeko. Il bosniaco classe 1986, autore di 14 gol in 40 partite quest'anno, ha rifiutato la proposta di rinnovo triennale da parte della Roma. Già trovata l'intesa con il club nerazzurro sulla base di un contratto di due anni con opzione per un terzo.

In settimana è previsto un incontro fra i due club per chiudere il discorso, con la Roma che valuta il suo attaccante fra i 10 e i 12 milioni di euro. Nella trattativa potrebbe essere inserito un ragazzo del settore giovanile. Si tratta di un'operazione che non tiene conto del futuro di Icardi".