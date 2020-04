Sky - Juventus, Higuain è un caso: l'attaccante non vorrebbe tornare in Italia

Il futuro di Gonzalo Higuain è un rebus: l'attaccante è partito per l'Argentina lo scorso 19 marzo per restare vicino alla madre che non stava bene. Ad oggi - secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport - il calciatore è ancora in Sudamerica. Higuain è preoccupato vista la sua situazione familiare, vista anche l'emergenza Coronavirus che continua. L'attaccante sta valutando se restare in Argentina e quindi non tornare in Italia, questo suo punto interrogativo ancora non è stato comunicato ancora alla Juventus che sa solo delle preoccupazioni familiari del 'pipita'