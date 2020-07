Sky - La probabile formazione del Milan: Pioli conferma il 4-2-3-1. Paquetà titolare

Stasera in scena al San Paolo Napoli-Milan, match valido per il 32esimo turno di Serie A. La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla probabile formazione del Milan che scenderà in campo questa sera. Pioli si affida al solito 4-2-3-1. Paquetà sarà il terzo trequartista, superata la concorrenza di Saelemaekers. Accanto al brasiliano ci saranno Calhanoglu, Rebic e Ibrahimovic.