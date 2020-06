Sky - Le ultime da casa Inter: Eriksen in pole su Sensi. Due i recuperi in difesa

L'Inter si prepara alla sfida di Coppa Italia con il Napoli: come riferisce la redazione di Sky Sport, aumentano le prove tattiche alla Pinetina. Quest'oggi partita 11 contro 11 per gli uomini di Conte. Le certezze sono Lautaro e Lukaku davanti, con Brozovic e Barella a centrocampo.

I dubbi sono invece riguardo il terzo posto a centrocampo con Eriksen in vantaggio su Sensi. in difesa sono tutti recuperati compresi De Vrij e Bastoni. Si candidano anche loro per un ruolo dietro. Conte dovrà decidere chi rischiare e chi no.