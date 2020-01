Sky - Milan, scelto Kjaer per sostituire Caldara: affare in dirittura

Il Milan ha trovato il rinforzo in difesa che cercava e si tratta di Simon Kjaer. Lo riporta la redazione di Sky Sport. L'operazione per portare il danese in rossonero è in chiusura: arriva dal Siviglia, via Atalanta, poiché dall'estate scorsa era in prestito ai nerazzurri dove finora in campionato ha collezionato 5 presenze e una in Champions League. Dunque è stato trovato il sostituto di Caldara.