Sky - Panchina Roma: incontro positivo con Fonseca, manca solo un dettaglio: le ultime

Ore decisive per il futuro della panchina della Roma. Stando a quanto riferisce Sky i dirigenti giallorossi hanno avuto quest’oggi un incontro a Madrid con Paulo Fonseca, allenatore dello Shakhtar Donetsk: un faccia a faccia positivo, nel quale è stato raggiunto un'intesa contrattuale su un base triennale. Toccherà adesso agli agenti dell’allenatore provare a far valere con il club ucraino il gentlemen agreement per liberarlo senza il pagamento della clausola di 5 milioni. Nel frattempo la Roma tiene sempre vivi i contatti con Roberto De Zerbi.