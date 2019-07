Sky - Scambio Lukaku-Dybala, si lavora senza sosta: anche Paratici è a Londra

Ore di discorsi serrati, di lunghissime trattative. A Londra è anche Fabio Paratici, ds della Juventus, per lavorare fianco a fianco con gli agenti di Dybala e Lukaku (anche Pastorello è infatti in Inghilterra) e con il Manchester United in modo da raggiungere l'intesa e portare a termine lo scambio. Tra frenate e ottimismo, si continua a trattare per raggiungere la quadratura totale dell'affare. Dybala, intanto, è atteso a Torino. E se nulla dovesse cambiare, domani si allenerà regolarmente con la squadra di Sarri, con il quale vorrà parlare nei prossimi giorni. Forse, per poco tempo. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.