Sky Sports - Inter e Juve, doppia beffa: aumentano possibilità che Lukaku resti allo United

L'Inter è pronta a formulare una nuova offerta al Manchester United per Romelu Lukaku. Proposta che - secondo le informazioni raccolte da Sky Sports News - dovrebbe essere inferiore alla cifra di 83 milioni di euro sotto la quale i Red Devils non vogliono andare. Il club inglese, dopo aver interrotto le comunicazioni con Paulo Dybala, giocatore che sembrava in procinto di trasferirsi a Old Trafford nel contesto di uno scambio che prevedeva il viaggio opposto del centravanti belga a Torino, non acquisterà nemmeno Mario Mandzukic. Sempre secondo le fonti contattate da Sky Sports,le probabilità che Lukaku rimanga a disposizione di Ole Gunnar Solskjaer stanno aumentando di giorno in giorno.