Solbakken flop alla Roma? Potrebbe già partire in estate

Solbakken e Shomurodov potrebbero avere la stessa sorte nella prossima finestra di calciomercato. Se l’attaccante norvegese, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non riuscisse a dimostrare le sue qualità in questo finale di stagione a giugno potrebbe partire in prestito. Futuro più segnato invece per la punta uzbeka ora allo Spezia. A giugno rientrerà alla base per essere nuovamente ceduto.