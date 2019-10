Sole24Ore - Juve, i debiti crescono di 154mln e arrivano a 464mln: altro bilancio da -40

La situazione in casa Juve, sotto il punto di vista economico, appare sempre più delicata e nebulosa. Ancora una volta il club bianconero si ritrova a dover fare i conti con ingenti perdite, che inevitabilmente costringeranno Andrea Agnelli a richiedere il supporto della Exor, la holding che detiene il 63,77% del club. Come riportato oggi da Il Sole 24 ore, i debiti finanziari netti hanno toccato i 464 milioni, con una crescita di 154mln in un solo anno, portando il patrimonio netto da 72 a 32 milioni, con il bilancio bianconero si chiuderà con un passivo che si aggira intorno ai 40. Il tutto, ovviamente, legato all'arrivo di Cristiano Ronaldo, che ha portato un conseguente innalzamento dei costi di gestione della rosa (294 milioni). "L'impegno della casa madre Exor non è solo l'incremento della sponsorizzazione Jeep, ma anche nel sostegno già accordato alla ricapitalizzazione di 300 milioni. La Juventus ha annunciato che Exor verserà la quota di sua pertinenza, il 63,77% del totale, cioè 191 milioni. L'aumento di capitale, secondo la proposta del cda ai soci, verrà eseguito entro il 30 settembre 2019, la società prevede comunque che sarà realizzato entro il primo trimestre dell'anno prossimo".