Solita brutta Juve: rischia due volte il pari ma poi batte 2-0 il Cagliari

All'Allianz Stadium la Juventus batte 2-0 il Cagliari nell'anticipo della 19ª giornata di Serie A. Al 40' cade il muro eretto da Mazzarri nel primo tempo: tiro-cross di Bernardeschi, Kean è sulla traiettoria e di testa fa l'1-0. Nella ripresa per due volte Cagliari va vicinissimo al pareggio. Al 61' cross basso di Bellanova Dalbert tutto solo davanti alla porta bianconero si divora clamorosamente il gol mandandando la palla a lato. 7' dopo Palla cross morbido di Zappa per la testa di Joao Pedro, Szczesny vola e devia sopra la traversa. Dopo i rischi corsi al Juventus trova il raddoppio all'83': Kulusevski recupera palla e capovolge il fronte per Bernardeschi, che di sinistro a incrociare supera Cragno.