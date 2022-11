Solita Roma nervosa e senza idee: Mou (espulso) salvato da Matic al 94'

Finisce 1-1 all'Olimpico tra Roma e Torino.

Finisce 1-1 all'Olimpico tra Roma e Torino. Molto meglio i granata, aggressivi e più manovrieri dei giallorossi, che invece vanno a folate, cercando le ripartenze e le giocate in profondità. L'unico squillo dei padroni di casa è frutto di un break di Camara; palla ad Abraham ed apertura per Zaniolo, che calcia forte ma alto. Poco prima della mezzora, l'arbitro Rapuano concede un rigore ai capitolini per un fallo di mano di Ricci sugli sviluppi di un angolo battuto dalla destra; il VAR, però, interviene correttamente per segnalare un precedente tocco con la testa dell'ex Empoli. Al 55' granata in vantaggio Singo da destra disegna un pallone in area per Linetty che, lasciato solo dai difensori avversari, di testa infila Rui Patricio. Mourinho butta dentro tutte le punte per tentare la rimonta. Il tecnico portoghese viene anche espulso per proteste nei minuti finali. Al 92' rigore per i giallorossi dopo un fallo di Djidji su Dybala: s'incarica della battuta l'ex di giornata Belotti, che centra il legno alla destra di Milinkovc-Savic. Altro legno della Roma con Dybala al 94', sulla ribattuta della traversa arriva Matic e con una botta al volo firma l'1-1. Proteste del Torino per la posizione di Ibanez, il difensore era in fuorigioco e si trovava in traiettoria con il tiro del serbo.