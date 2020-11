Soliti errori difensivi del Sassuolo, ma l’Inter concretizza e vince 3-0

L'Inter vince nettamente 3-0 la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo, anticipo delle 15 della nona di campionato. Nerazzurri subito in vantaggio dopo appena quattro minuti con Alexis Sanchez, ha depositato in rete sull'assist di Lautaro Martinez dopo aver saltato Consigli. Dopo dieci minuti il raddoppio della squadra di Conte con l'autogol di Chiriches sul cross di Vidal. Alla mezz'ora del secondo tempo il gol del definitivo 3-0 di Gagliardini, grandissima conclusione del centrocampista nerazzurro che raccoglie l'ennesimo cross di Darmian. Con questa vittoria l'Inter sale a 18 punti e raggiunge proprio il Sassuolo al seconodo posto in classifica.