Solito Sarri, ancora panchina per Rabiot e Ramsey: "Non parlano italiano e non conoscono il campionato"

I tifosi della Juventus aspettano per vedere in campo Aaron Ramsey e Adrien Rabiot in campo dal primo minuto. A sentire Maurizio Sarri, rischiano di rimanere delusi anche contro il Verona: "Negli ultimi tempi Ramsey ha fatto passi in avanti importanti. Rabiot si sta risollevando anche lui, sicuramente in questo ciclo di partite ci sarà spazio per entrambi. Poi vedremo in allenamento e decideremo a chi dare spazio. Ci sono dei ruoli per noi importanti come quello di Matuidi, che ha capito come leggere le situazioni e muoversi. Non dobbiamo dimenticare che sono ragazzi arrivati da campionati diversi, che non parlano italiano, che sono stati proiettati in un ambiente completamente diverso. Se pensi che Platini ci ha messo 3-4 mesi a inserirsi nella Juve un po' di tempo diamolo anche a loro".