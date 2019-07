Solo 9 presenze, ma Perin ringrazia la Juve: "Mi ha permesso di migliorare"

Mattia Perin, uno dei portieri più interessanti della scorsa estate, ha scelto la Juventus ma in un anno ha disputato appena nove presenze ed ora va al Benfica. Nonostante lo scarso minutaggio il portiere ha dichiarato: "Sarà un'avventura avvincente, non vedo l'ora di iniziare. Ringrazio la Juventus che mi ha permesso di migliorare molto, ora voglio giocare e mettere in pratica quanto ho imparato quest'anno. Voglio tornare a giocare e dimostrare il mio valore" le sue parole a Sky Sport.