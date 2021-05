Solo pari per l'Atalanta col Sassuolo, la tripletta di Palacio regala il pari al Bologna: i finali

Terminano i match delle 15 validi per la 34ª giornata di campionato.

SASSUOLO-ATALANTA - A Reggio Emilia finisce 1-1. Atalanta in rete con Gosens al 32', arrivata nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Gollini. Emiliani vicini al pareggio con Berardi. Al 52' il pareggio del Sassuolo con Berardi su calcio di rigore, decretato per fallo di Toloi su Traoré. Al 75' fallo in area di Marlon ed espulsion, ma dal dischetto Muriel si fa ipnotizzare da Consigli che para.

BOLOGNA-FIORENTINA - Al Dall'Ara termina 3-3 il match tra Felsinei e Gigliati. Decidono le reti di Vlahovic al 22' e 74', Palacio al 31', 71' e 84', Bonaventura 64',