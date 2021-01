Solo un palo di Deulofeu: Spezia e Udinese vanno all'intervallo sullo 0-0

Termina col risultato di 0-0 il primo tempo del lunch match tra Spezia e Udinese. Poche occasioni da gol e gioco molto spezzettato, con le due squadre che non sono riuscite a creare occasioni degne di nota. Da segnalare i due cartellini gialli mostrati dall'arbitro Di Martino a Bonifazi per i friulani e a Pobega e Vignali tra i padroni di casa, con Rodrigo De Paul che è stato l'unico che ha provato ad accelerare il ritmo in questa prima frazione di gioco. Deulofeu crea l'unica chance di questa prima frazione di gioco, sfruttando un'indecisione di Provedel e della difesa spezzina e colpendo l'esterno del palo da posizione molto defilata.