Solo un punto per il nuovo corso Semplici: finisce 2-2 tra Udinese e Spezia

Termina 2-2 il match della Dacia Arena tra Udinese e Spezia. La prima palla-gol è dell'Udinese: Lovric si sgancia sul settore sinistro e dipinge un cross arcuato verso il centro dell'area, inducendo Dragowski a respingere corto in uscita. Sulla ribattuta c'è il Tucumano Pereyra, che si divora il vantaggio mandando il pallone fuori di un soffio. In ossequio alla più antica legge del calcio, ad un gol fallito ne corrisponde uno incassato. A confermare il paradigma è M'Bala Nzola, che dopo un disimpegno errato di Success sprigiona tutta la propria prorompenza in campo aperto, eludendo i tentativi d'intervento di Becao e Silvestri e timbrando l'1-0 spezzino dopo appena sei minuti. Nel momento di maggiore difficoltà, l'Udinese estrae dal cilindro il pari. Lancio dalle retrovie di Becao: Success addomestica il pallone e infilza la difesa ligure con un bel filtrante per Beto, che salta secco Dragowski e trova il pari. L'assistente di Marchetti segnala inizialmente l'offside, ma il check del VAR certifica la regolarità della posizione di partenza del nove bianconero, che appone dunque la firma sull'1-1 poco oltre il 20'.

Il raddoppio friulano si concretizza al 55': Udogie converge verso il centro e trova una traccia interna per Lovric, che è bravo ad appoggiare al limite per Pereyra. Al resto pensa il Tucumano, che dopo un'ottima preparazione fulmina Dragowski con un destro secco e potente. Il pareggio spezzino si materializza al culmine di un contropiede perfetto, orchestrato da Agudelo e rifinito nuovamente da Nzola, che non lascia scampo a Silvestri. Azione da manuale e Udinese costretta a ricominciare daccapo: l'assalto finale, malgrado l'ingresso di Thauvin, è disarticolato: c'è spazio per un'ultima chance, del tutto casuale, per Beto, che in acrobazia trova sulla sua strada un prodigioso Dragowski. Match che si chiude tra le proteste friulane per un presunto fallo da rigore dello stesso portiere polacco su Beto: né Marchetti né il VAR ritengono però che ci siano gli estremi per assegnare il penalty.