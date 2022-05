Sorpresa all'Olimpico: Venezia avanti 1-0 sulla Roma. I lagunari giocheranno la ripresa in 10

A sorpresa Venezia avanti 1-0 all'Olimpico contro la Roma alla fine del primo tempo dell'anticipo della penultima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A sorpresa Venezia avanti 1-0 all'Olimpico contro la Roma alla fine del primo tempo dell'anticipo della penultima giornata di Serie A. A decidere fin qui il match la rete di Okereke dopo appena 50 secondi: cross di Aramu dalla corsia di destra verso l'attaccante che, di testa, gira verso lo specchio della porta bucando Rui Patricio. Venezia che resta in dieci e dovrà giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica per l'espulsione di Kiyine, espulso per un doppio giallo per un'inutile fallo di reazione.