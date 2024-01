Sorpresa Bernardeschi: può tornare in Serie A alla corte di De Rossi

La prima resta quella naturalmente legata a Tommaso Baldanzi ma che sta trovando in questo momento una resistenza più forte dell’Empoli

Stando all'edizione odierna del Corriere dello Sport di oggi, l'uomo mercato giallorosso dimissionario Tiago Pinto in questi ultimi giorni di mercato sta lavorando su diverse tracce. La prima resta quella naturalmente legata a Tommaso Baldanzi ma che sta trovando in questo momento una resistenza più forte dell’Empoli, anche per quel gol che ha regalato il pari contro la Juventus.

Un campione d'Europa per la fascia destra dell'attacco

L’alternativa potrebbe essere Federico Bernardeschi: il fantasista del Toronto vuole tornare in Italia e ha avuto contatti con diversi club, tra questi anche la Roma. Eventualmente però servirà uno sforzo anche da parte dell’attaccante per abbassare le pretese sul suo stipendio elevato.