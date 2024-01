Sorpresa Huijsen: era fatta col Frosinone, ma va in prestito alla Roma

Alla fine sarà Roma e non Frosinone. I giallorossi sono a un passo dal chiudere la trattativa per Dean Huijsen

Alla fine sarà Roma e non Frosinone. I giallorossi sono a un passo dal chiudere la trattativa per Dean Huijsen, difensore della Juventus, in prestito secco. E oneroso, perché ai bianconeri andranno 700 mila euro, più Luigi Cherubini, classe 2004, per un totale di circa un milione di euro. Contestualmente è possibile il prolungamento di un ulteriore anno con la Juventus prima del trasferimento nella Capitale, anche se non sono stati trovati ancora tutti gli accordi. Nelle scorse settimane Huijsen è stato a un passo dal Frosinone. Lo scrive Tmw.