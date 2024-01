Sorpresa in casa Lazio: Kamada escuso dalla Coppa d'Asia e Lotito non farà mercato

Il commissario tecnico del Giappone Hajime Moriyasu ha reso nota la lista dei calciatori convocati in vista della Coppa d'Asia che andrà in scena in Qatar

l commissario tecnico del Giappone Hajime Moriyasu ha reso nota la lista dei calciatori convocati in vista della Coppa d'Asia che andrà in scena in Qatar dal dal 12 gennaio al 10 febbraio. Non c'è il centrocampista della Lazio Daichi Kamada, un'assenza che fa rumore e potrebbe anche stravolgere le strategie di mercato dei biancocelesti nel mese di gennaio visto che a questo punto Claudio Lotito - col giapponese in rosa - potrebbe decidere di non tornare sul mercato per acquistare un altro centrocampista in vista della seconda parte di stagione.

Ecco l'elenco completo dei calciatori giapponesi che parteciperanno alla competizione.

Portieri: Maekawa (Vissel Kobe), Suzuki (Sint-Truidense VV/Belgium), Nozawa (FC Tokyo).

Difensori: Taniguchi (Al-Rayyan SC/Qatar), Itakura (Borussia MG/Germany), Watanabe (KAA Gent/Belgium), Nakayama (Huddersfield Town AFC/England), Machida (Royale Union Saint-Gilloise/Belgium), Maikuma (Cerezo Osaka), Tomiyasu (Arsenal/England), Ito (VfB Stuttgart/Germany), Sugawara (AZ Alkmaar/Netherlands).

Centrocampisti e attaccanti: Endo (Liverpool FC/England), Ito (Stade de Reims/France), Asano (VfL Bochum/Germany), Minamino (AS Monaco/France), Morita (Sporting CP/Portugal), Mitoma (Brighton & Hove Albion FC/England), Maeda (Celtic FC/Scotland), Hatate (Celtic FC/Scotland), Doan (SC Freiburg/Germany), Ueda (Feyenoord/Netherlands), Nakamura (Stade de Reims/France), Sano (Kashima Antlers), Kubo Takefusa (Real Sociedad/Spain), Hosoya (Kashiwa Reysol).

Commissario tecnico: Hajime Moriyasu.