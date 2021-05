Sorpresa Juventus, per sostituire Paratici c'è un ex Ferrari: superato Carnevali

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il nome in pole per sostituire Paratici all'interno della società bianconera è quello di Maurizio Arrivabene, che ha guidato la Gestione sportiva della Ferrari dal 2014 al 2019. Affiancherebbe Cherubini, nuovo uomo di riferimento per gli aspetti tecnici, si occuperà di scegliere i calciatori e di restare con la squadra, ed è probabile la nomina di una figura di vertice, appunto, un amministratore delegato. Le indiscrezioni nei giorni scorsi hanno portato a due nomi: Giovanni Carnevali e Maurizio Arrivabene, ma quest'ultimo sembra l'uomo più giusto.