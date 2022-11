Sospiro di sollievo Udinese: uscito in lacrime al Maradona, per Deulofeu solo distorsione

Fonte: ANSA

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - UDINE, 14 NOV - I tifosi dell'Udinese possono tirare un sospiro di sollievo: quella rimediata sabato a Napoli, da Gerard Deulofeu, è una semplice distorsione al ginocchio, senza particolari complicazioni. Il calciatore dovrebbe essere a disposizione già alla prima partita dopo la sosta, il 4 gennaio, in casa con l'Empoli. Il numero 10 bianconero ha spiegato, tramite social, il suo stato d'animo: "Ho pensato al peggio, immaginate lo spavento e la paura che ho avuto. Per fortuna, però, è finita lì la paura: c'è qualche struttura del ginocchio interessata dalla distorsione, ma non si tratta di niente di grave." Deulofeu ha anche ringraziato i tifosi del Napoli per il calore ricevuto all'uscita dal campo, in lacrime: "Gli applausi del Maradona sono stati un qualcosa di molto bello e un gesto di grande rispetto, apprezzo molto questo ricordo". L'Udinese da sabato sera è in libera uscita. Sottil ha dato appuntamento ai suoi per il 25 novembre, quando inizierà il ritiro in vista della seconda parte del campionato. La squadra si allenerà sempre a Udine. Il calendario delle amichevoli sarà diramato a inizio dicembre. Solo un calciatore parteciperà ai Mondiali, si tratta del camerunese Ebosse. (ANSA).