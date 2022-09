Sostituto Mihajlovic, il Bologna ha scelto Thiago Motta: affare ai dettagli, pronto un biennale

Dopo le valutazioni di diversi profili, il Bologna ha scelto Thiago Motta per sostituire Sinisa Mihajlovic

Dopo le valutazioni di diversi profili, il Bologna ha scelto Thiago Motta per sostituire Sinisa Mihajlovic. L'accordo tra il club rossoblù e il tecnico ex Spezia e Genoa, riporta Sky Sport, è infatti ai dettagli. L'allenatore è in arrivo a Bologna in queste ore per limare gli ultimi aspetti del contratto biennale che firmerà con gli emiliani: poi l'annuncio ufficiale della firma.