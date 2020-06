Spal, infortunio alla mano per Berisha: il portiere salterà la gara di Napoli

Brutta tegola in casa Spal. Il portiere titolare Etrit Berisha, in seguito ad uno scontro fortuito in allenamento, ha subito un infortunio alla mano destra: frattura del quinto metacarpo. Gli emiliani, dalle colonne del proprio sito ufficiale, hanno dato gli ultimi aggiornamenti diramando un comunicato: "A seguito di uno scontro fortuito nel corso dell’allenamento, il portiere biancazzurro Etrit Berisha ha subito un infortunio alla mano destra. Gli esami strumentali hanno evidenziato la frattura del quinto metacarpo. Nella giornata di lunedì 22 giugno, il calciatore sarà sottoposto ad una valutazione specialistica per le opportune cure del caso".