Spal, le ultime di formazione: Di Francesco non recupera, in avanti spazio a Floccari

Il Napoli domenica sfiderà la Spal nel nono turno di Serie A. La squadra di Semplici non riuscirà a recuperare l'attaccante Di Francesco. L'esperto Floccari è il favorito per affiancare Petagna. A centrocampo rientra Strefezza dopo la squalifica, giocherà sulla corsia destra al posto di Sala. Sulla sinistra, invece, ci sarà Reca. In cabina di regia Missiroli è in vantaggio su Murgia.