SPAL-Udinese, le formazioni ufficiali: l'azzurro Petagna torna titolare

Queste le formazioni ufficiali di SPAL-Udinese, posticipo del 31° turno di serie A: mister Di Biagio ritrova Felipe in difesa, mentre in attacco c'è Petagna supportato da Murgia e D'Alessandro. Nell'Udinese mister Gotti sceglie De Maio in difesa al posto di Troost-Ekong. Davanti Okaka dal primo minuto al fianco di Lasagna.

SPAL (4-3-3): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Felipe; Missiroli, Valdifiori Castro; D'Alessandro, Petagna, Murgia.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Becao; Stryger, De Paul, Walace, Fofana, Zeegeelar; Lasagna, Okaka.