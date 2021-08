Spalletti ha provato l'11 titolare per il test con l'Ascoli: già inseriti tutti i nazionali

Domani (ore 17,30, diretta tv su Canale 8 e testuale su Tuttonapoli), il Napoli affronterà l'Ascoli nella prima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro. Quest'oggi non a caso Luciano Spalletti, senza lasciare nulla al caso, ha schierato per tutto l'allenamento mattutino i possibili 11 titolari con la pettorina gialla, interrompendo la partitella per provare minuziosamente calci d'angolo e punizioni laterali.

FORMAZIONE - Considerando anche qualche piccolo acciacco per Ospina, che ha lasciato in anticipo la seduta, la formazione che dovrebbe partire titolare prevede Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian; Politano, Osimhen, Insigne. Per i nazionali sarà anche l'occasione per mettere minuti nelle gambe, considerando che hanno meno allenamenti e partite rispetto ai compagni.