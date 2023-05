Speranza Sampdoria: il patron del PSG insieme a Radrizzani può evitare il fallimento

L’Equipe conferma quanto pubblicato stamane dal Secolo XIX in merito al futuro della Sampdoria.

L’Equipe conferma quanto pubblicato stamane dal Secolo XIX in merito al futuro della Sampdoria: la Qatar Sports Investment di Nasser Al-Khelaifi è interessata alla Sampdoria in una cordata con Aser Ventures di Andrea Radrizzani. QSI avrebbe quindi la minoranza del club blucerchiato, ma si assocerebbe a un partner importante e non è escluso che questa partnership possa portare i qatarioti a investire anche nel Leeds. Non va dimenticato che per la Sampdoria resiste comunque la concorrenza di Barnaba, già socio del Lille.