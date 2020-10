Spettacolare rimonta nella nebbia, è 3-3 tra Sassuolo e Torino: eurogol di Chiriches

Grande spettacolo nella nebbia di Reggio Emilia, termina 3-3 tra Sassuolo e Torino l'anticipo della quinta di Campionato. I padroni di casa manovrano e fanno gioco, il Toro crea occasioni. Nei primi venti minuti ci provano Verdi e Meite, entrambi vedono la reattiva risposta di Consiglii. Poco prima del 30’ ecco Berardi, che trova l’opposizione di Sirigu. Al 32' arriva il vantaggio del Torino, cross di Vojvoda dalla destra, il pallone in qualche modo arriva a Karol Linetty che batte facilmente Sirigu. Succede di tutto nel secondo tempo. Al 71' un grandissimo gol di Filip Djuricic riporta il risultato in parità al Mapei con uno speccolare colpo di tacco sotto porta. Al 77' Il Gallo Belotti sigla il gol che vale il nuovo vantaggio granata, al termine di un’azione tutta di potenza. Due minuti dopo arriva il 3-1 di Lukic su assist di Belotti, tiro a incrociare che non lascia possibilità di replica a Consigli. Al 84' Vlad Chiriches riapre il match con un eurogol da 25 metri, palla all'incrcio e nulla da fare per Sirigu. Dopo appena un minuto Caputo sigla il definitivo gol del 3-3 con un colpo di testa ad anticipare Bremer. Qualche protesta del Toro per un sospetto fallo di Berardi, autore del cross, su Rodriguez, ma il VAR non consiglia l’annullamento e il direttore di gara convalida. Con questo pari il Sassuolo resta secondo il classifia con 11 punti, terzo pari per il Toro che si porta a 4 punti.