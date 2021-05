Spezia, Agudelo ci crede: “Già affrontato due volte il Napoli, sappiamo come metterli in difficoltà”

Subentrato a gara in corso, Kevin Agudelo ha saputo lasciare subito il segno sulla gara, offrendo un assist al bacio per il gol del pareggio: "Sono felicissimo di aver dato il mio contributo alla squadra con un assist per Saponara, mi fa piacere che siamo riusciti a pareggiare al termine di una bell'azione, dove Ricky ha saputo fare un gran movimento in profondità. Per noi oggi era fondamentale fare punti, siamo riusciti ad aggiungere un piccolo mattoncino alla nostra classifica, ma non dobbiamo sentirci appagati, perché il cammino è davvero ancora molto lungo.

Sappiamo che dobbiamo essere sempre pronti, è il nostro dovere perché siamo professionisti, è importante che ciascuno di noi sappia dare sempre il massimo per il bene della squadra. Dobbiamo migliorare in certi aspetti, lo sappiamo, ma in primis non dobbiamo smettere di lottare su ogni pallone fino alla fine del campionato.

La prossima partita sarà molto difficile, abbiamo affrontato il Napoli già due volte, sappiamo che se concentrati e determinati possiamo metterli in difficoltà, insistendo sui nostri punti di forza.

Siamo una squadra in cui tutti quelli che entrano a gara in corsa sanno dare il proprio contributo, è un aspetto che si ripete spesso e significa dunque che tutti lottano e corrono nella stessa direzione, cercando di raggiungere insieme il nostro obiettivo. Mi trovo bene sia da centravanti sia da esterno d'attacco, in qualsiasi posizione vengo collocato cerco sempre di dare tutto me stesso".