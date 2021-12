Spezia, Agudelo incredulo: "Napoli fortissimo, che soddisfazione batterlo!"

"Ci portiamo a casa l’ottima prestazione di squadra che abbiamo fatto e i tre punti che siamo riusciti a raggiungere lottando insieme". Queste le parole di Kevin Agudelo dopo la partita contro il Napoli che si è conclusa 0-1 a favore delle Aquile allo stadio Maradona: "È incredibile. Vincere al ‘Maradona’ non è facile perché il Napoli è una squadra con giocatori fortissimi; è stata una soddisfazione enorme, abbiamo dimostrato che insieme possiamo difendere bene e che riusciamo a fare squadra anche nei momenti più complicati. Sapevamo che questo campionato non sarebbe stato semplice, questa vittoria ci servirà a livello mentale per stare più tranquilli, anche se sappiamo che la prossima partita contro l’Hellas Verona non sarà facile, ma la affronteremo con tutto l’entusiasmo accumulato questa sera", le parole riportate dal sito ufficiale del club.