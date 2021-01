Spezia, allenamento pomeridiano: esercitazioni tecnico-tattiche. Differenziato per Pobega

Lo Spezia si è allenato questo pomeriggio in vista del quarto di finale di Coppa Italia di giovedì contro il Napoli. Di seguito il report della seduta: "Agli ordini di mister Italiano, la squadra ha iniziato i lavori con un consueto riscaldamento tecnico, seguito da esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Differenziato per Pobega a causa di un fastidio all'anca, graduale reinserimento invece per Elio Capradossi, accolto sul terreno di gioco dall'applauso dell'intero gruppo. Per domani in programma una seduta mattutina, seguita dalla partenza alla volta della Campania".