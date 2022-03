Spezia, Amian: "Vincere a Napoli ci ha reso più uniti, possiamo battere chiunque"

"Vincere a San Siro all'ultimo minuto è stato davvero bello e rimarrà per sempre nella storia di questo club e di questa città".

Tra le sorprese del sempre più convincente Spezia di Thiago Motta c'è Kelvin Amian, terzino francese arrivato in Italia in estate, dal Tolosa militante in Ligue 2. Il giocatore dei liguri ha parlato a Tuttomercatoweb. Di seguito alcune sue dichiarazioni:

La vittoria con il Napoli è stata la sliding door della stagione?

"Sì, la vittoria contro il Napoli ci ha reso ancora più uniti e ci ha fatto capire che in questo campionato chiunque può battere chiunque in qualsiasi momento".

Poche settimane dopo Napoli arriva la vittoria di San Siro contro il Milan. Come avete vissuto quegli ultimi minuti?

"Contro il Milan è stato speciale, è una vittoria che siamo andati a prendere tutti insieme. Vincere a San Siro all'ultimo minuto è stato davvero bello e rimarrà per sempre nella storia di questo club e di questa città".

Milan, Napoli, Inter, Juventus: chi vince lo scudetto?

"È una bella lotta, difficile dirlo perché ogni squadra ha la possibilità di dire la sua fino alla fine. Io preferisco concentrarmi sul nostro scudetto da conquistare, ovvero la permanenza in Serie A".