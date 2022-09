Spezia-Bologna, le formazioni ufficiali: confermato Kovalenko. Arnautovic recupera

Sono ufficiali le formazioni di Spezia-Bologna, match delle 15 valido per quinta giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Spezia-Bologna, match delle 15 valido per quinta giornata di Serie A. Nei liguri confermati gli undici in campo mercoledì contro la Juventus, mentre il Bologna cambia qualcosina, affidandosi al 3-4-3 con Barrow, Arnautovic e Orsolini in campo nello stesso momento.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bastoni, Bourabia, Kovalenko, Reca; Nzola, Gyasi.

Allenatore: Luca Gotti.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; De Silvestri, Moro, Schouten, Lykogiannis; Barrow, Arnautovic, Orsolini. Allenatore Mihajlovic.