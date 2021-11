Spezia-Bologna, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Reca. Orsolini dal 1'

Sono state ufficializzate le formazioni del match delle 15 tra Spezia e Bologna, valido per la 14ª giornata di Serie A. Thiago Motta deve fare a meno di Verde in attacco e lancia Reca dal 1' per la prima volta in stagione. A centrocampo Simone Bastoni viene schierato a centrocampo, insieme a Maggiore e Kovalenko. Nel Bologna, ancora senza De Silvestri e Schouten, sulla fascia destra gioca nuovamente Orsolini. In avanti Arnautovic prima punta con alle spalle Soriano e Barrow.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Bastoni, Maggiore; Strelec, Nzola, Antiste. All.: Thiago Motta.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic.