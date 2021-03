Spezia-Cagliari, le formazioni ufficiali: Piccoli sfida Pavoletti

Sono ufficiali le formazioni di Spezia-Cagliari, anticipo delle 18, valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Italiano dovrà fare a meno di Provedel, ancora positivo al Covid, tra i pali giocherà Zoet. A centrocampo spazio a Maggiore e Ricci, reduce dalla prima convocazione in nazionale. In attacco sarà Piccoli il centravanti. Semplici dovrà fare a meno di Ceppitelli in difesa, fuori per un fastidio al polpaccio, al suo posto giocherà Klavan. In attacco spazio a Pavoletti dal primo minuto, in coppia co Joao Pedro.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.