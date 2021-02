Spezia, che rimonta: da 0-2 a 2-2 contro il Parma

Grande rimonta dello Spezia di Italiano che pareggia per 2-2 contro il Parma. Nel primo tempo decisive le reti di Karamoh e Hernani. Per i padroni di casa, rete annullata a Maggiore. Infortunio a metà primo tempo per Saponara. Nella ripresa, sotto di due reti, i bianconeri segnano due gol con Gyasi. Finisce 2-2. Punto prezioso per la formazione di Italiano.