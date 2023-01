Spezia dominato al Dall'Ara: il Bologna vince con un gol per tempo

Il Bologna gioca, diverte e vince nonostante avesse giocato solo lunedì sera contro la Cremonese.

LA SBLOCCA POSCH - Il gol è nell’aria e arriva al terzo angolo di fila del Bologna: Zirkzee ha un grande controllo sul cross profondo di Orsolini, si libera e serve Cambiaso che la rimette in mezzo con Posch che è il più lesto, anche grazie a un liscio di Bourabia, a girare sotto la traversa di Dragowski. La risposta dello Spezia arriva poco dopo con Reca che calcia dalla distanza, Skorupski non è perfetto nel primo intervento, ma si riscatta chiudendo lo specchio praticamente da terra a Gyasi pronto ad approfittare della corta respinta.

Il BOLOGNA SPINGE E RADDOPPIA - Anche l’avvio del secondo tempo è su ritmi alti con un’occasione per parte nei primi cinque minuti che però non porta a nessun cambio di risultato. Sono due fiammate in mezzo a un grande equilibrio con tanta intensità in mezzo al campo e qualche tentativo di affondo sulle corsie laterali che però non crea problemi negli ultimi 20 metri. Almeno fino al 62’ quando il Bologna riparte veloce in contropiede arrivando a un soffio dal raddoppio con un colpo di testa di Zirkzee che finisce di poco alto. Allo scoccare del 70’ ancora padroni di casa pericolosi sempre in contropiede con Orsolini che si trova a tu per tu con Dragowski, ma non riesce a superarlo calciando addosso al polacco in uscita. Il gol arriva pochi minuti dopo con ancora il numero sette che pescato in profondità da Dominguez batte Dragowski mettendo il pallone sotto la traversa.