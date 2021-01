Spezia, due positivi salteranno il Napoli e si teme possa allargarsi il contagio

Lo Spezia deve fare i conti con le positività di Matteo Ricci e Gennaro Acampora positivi al Covid. Salteranno la sfida all'Hellas e almeno le sfide al Napoli del 6 gennaio e alla Sampdoria dell'11 gennaio. Il quotidiano on line Cittadellaspezia sottolinea che è una tegola pesantissima quella che si abbatte sul gruppo aquilotto e che si attendono con le dita incrociate i test programmati per domani in tarda mattinata per escludere il virus si sia propagato ad altri elementi della squadra: "Già così, è una mezza emergenza per Vincenzo Italiano in vista degli impegni ravvicinati della prossima settimana. Ricci è il regista titolare della squadra, tra i suoi sostituti proprio Acampora e Bartolomei, in lista di cessione da qualche cessione e che quindi non sarà convocato per scelta tecnica. Toccherà quindi ad Agoume, il francesino dell'Inter che nella prima parte di stagione ha morso il freno per lo scarso impiego, muovere il pallone al centro dell'undici bianco. Il fatto è che non si può chiedere a nessuno, tanto meno ad un 18enne, di giocare quattro partite in due settimane".