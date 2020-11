Spezia e Atalanta non trovano la rete, un palo a testa e reti inviolate all'intervallo

Zero gol, un palo e due occasioni a testa. Spezia e Atalanta si equivalgono in tutto e per tutto in un primo tempo divertente ma che non ha ancora sbloccato il risultato. Dopo 45 minuti siamo ancora sullo 0-0 al Manuzzi-Orogel, grazie ad un'ottima prova del sodalizio bianconero e ad una giornata discutibile, almeno per ora, per gli ospiti. All'intervallo Gasperini avrà molto da sistemare.