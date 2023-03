Spezia e Verona si dividono la posta: lo scontro salvezza al Picco finisce 0-0

La lotta salvezza resta aperta: 0-0 il risultato finale al Picco nel lunch match tra Spezia ed Hellas Verona.

La lotta salvezza resta aperta: 0-0 il risultato finale al Picco nel lunch match tra Spezia ed Hellas Verona. Punteggio giusto, per quanto visto nell'arco dei novanta minuti: l'occasione più ghiotta l'ha avuta M'Bala Nzola, che ha colpito un palo in avvitamento di testa nel secondo tempo. Kallon è protagonista per ben due volte (entrambe in negativo) a ridosso del settantesimo. Clamorosa l'occasione fallita sull'imbucata di Lazovic: sprint da centometrista che gli consente di mostrare la targa al sonnecchiante Nikolaou, ma a tu per tu con Dragowski la conclusione è 'da braccino' e sbatte addosso al polacco, che fa un figurone.

Un minuto più tardi ci riprova con il destro, dopo un controllo orientato con il petto in area, ma la traiettoria s'impenna e finisce in curva. La risposta dello Spezia non tarda ad arrivare: Nzola sfila per una volta alla marcatura di Hien, s'avvita su un cross arcuato di Amian e coglie il palo. Nel finale il livello di tensione raggiunge il climax: lo Spezia reclama un rigore (che non c'è) dopo un contatto tra Hien e Gyasi, e Marchetti viene espulso dalla panchina per proteste. La paura di perderla, però, prevale sul desiderio di centrare il jackpot: l'ultima chance è di fattura spezzina, con un destro a giro di Amian ribattuto da un grande riflesso di Perilli.