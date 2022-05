Spezia, Gyasi salta il Napoli: l'attaccante sarà squalificato

Giallo pesante per l'attaccante dello Spezia durante il match contro l'Udinese.

Al 19' di Udinese-Spezia, in un contrasto in mezzo al campo tra Gyasi e Molina, fallo dello spezino che viene anche ammonito. Giallo pesante per l'attaccante dello Spezia, che essendo diffidato sarà squalificato e salterà l'ultima di campionato contro il Napoli.