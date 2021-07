Spezia, i tifosi non perdonano Italiano: volano parole grosse nel ritiro della Fiorentina

Tensione a Moena, dal ritiro della Fiorentina, tra l'allenatore della Viola Vincenzo Italiano e un gruppo di tifosi dello Spezia, che ha raggiunto la sede del gruppo toscano. Come riporta La Nazione, tra Italiano e il gruppo di tifosi sarebbero volate parole grosse, con i tifosi che accusavano Italiano di aver lasciato lo Spezia per una cifra poco rilevante. L'allenatore, seccato, ha replicato spiegando di aver allenato lo Spezia per due anni da sottopagato.