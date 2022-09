Spezia, il report del club: terapie per Maldini e Verde, personalizzato per tre giocatori

Prosegue la preparazione dello Spezia di Gotti in vista della sfida di sabato contro il Napoli.

Prosegue la preparazione dello Spezia di Gotti in vista della sfida di sabato contro il Napoli. Questo il report dell’allenamento odierno del club ligure: “Seduta pomeridiana per le Aquile di mister Gotti in vista della sfida di sabato al 'Maradona' contro il Napoli. Riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche e partitella finale per Gyasi e compagni; terapie per Maldini e Verde, lavoro personalizzato per Ekdal, mentre Amian e Ferrer hanno svolto lavoro personalizzato, svolgendo lavoro tattico con il resto del gruppo. Per domani è in programma una seduta pomeridiana sui terreni di Follo, alla quale seguirà la partenza per Napoli”.