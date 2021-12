Spezia, il report dell'allenamento odierno: out Nzola per un virus gastrointestinale

Dopo il pareggio ottenuto contro l’Empoli, lo Spezia si prepara in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli. Proprio la squadra ligure, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha diramato il report sulla seduta d'allenamento odierna: “Subito al lavoro le Aquile dopo il pareggio del ‘Picco’ contro l’Empoli. Scarico per chi è sceso in campo ieri, lavoro in campo per il resto del gruppo. Non ha preso parte alla seduta Mbala Nzola, fermo a causa di un virus gastrointestinale. Domani mattina la rifinitura, a seguire la partenza per Napoli, dove la squadra di mister Thiago Motta scenderà in campo per l’ultima gara dell’anno”.